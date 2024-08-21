新青安政策推升房市交易熱絡，卻也讓國銀房貸水位接近滿載，接連爆出鬧錢荒、暫停收件，更導致房貸利率提升至逼近3%，傳出央行已在近期找全體國銀「喝咖啡」，希望國銀把房貸業務的比例，維持在一定的範圍內，以避免房市過熱。有網友在PTT擔憂表示，「這波房市危機會演變成台灣金融風暴嗎？」引發討論，但多數網友認為發生機率很低。

原PO發文表示，全民瘋炒房，就連央行都不得不親自跳下來打房，這波事態嚴重度可見一斑，他提到，歷史中有許多金融風暴就是以房地產為引信所點燃的，例如次貸危機 、大陸房地產泡沫，他好奇詢問「這波房市危機會演變成台灣金融風暴嗎？」

但多數網友仍對台灣房地產很有信心，有專業網友分析台灣發生金融風暴機率很低，「美國次貸是因為房貸金融商品巨大，台灣沒有，而且雷曼最後沒成功出售，是美國政府一大失策，大陸爛尾樓是因為預售完工交屋前就可以辦房貸，政府緊縮放款後資金斷鏈，台灣則不行，一定要交屋完成才能貸款。」

其他網友也認同表示，「怎麼可能讓火車頭倒」、「現在多得是寧願上車不能錯過，房價不是人推動，是情緒跟金錢推動」、「台灣人對房產的偏好屬性實在太強，根本不會跌」。

亦有網友抱持不同意見，「竟然有人覺得完全不會，一定沒看過全球金融突然爆大量棄單外加建商高負債比，搞個1或2年就完蛋」、「2008年金融危機前大家也覺得一片光榮」。