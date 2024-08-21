新青安政策推升房市熱潮，也讓國銀房貸水位接近滿載，傳出央行已在近期找全體國銀「喝咖啡」，原因是不想讓房市過熱，希望國銀把房貸業務的比例，維持在一定的範圍內。財經作家狄驤在臉書撰文指出，就算國銀持續拉高放款條件，可能讓房市買氣降溫，但台灣房價仍然難以下跌，呈現「量縮價漲」的詭異狀況。

狄驤表示，央行上周開始找國銀喝咖啡，在這之前就已傳出，國銀有放款越來越嚴格的狀況，主因是台灣房貸的水位提升速度過快，新青安刺激了龐大買氣，如果房貸水位再快速拉高，勢必會對金融穩定造成負面影響。

外界關注台灣房價走向，狄驤則說，就算國銀拉高放款條件，可能導致房市買氣降溫，但台灣房價仍然難以下跌，從美國的狀況來看，近年美國聯準會(Fed)快速升息，美國30年房貸利率迅速飆漲，導致美國新屋和成屋銷售量低迷，甚至有越來越少的趨勢，不過，美國的房價指數卻屢創歷史新高，代表美國房市呈現「量減價增」。

為何美國房屋需求顯著下降，房價卻沒有跟著下跌？狄驤分析，雖然高利率讓需求減少了，但供給減少的速度更快，因為建商看到需求下降，自然會減少供應，而原本有換屋需求的人，看到高利率造成換屋成本大增，自然不願意換房，這些因素造成美國房市供不應求，房價不漲都難。

回過頭看台灣，狄驤續指，台灣房市長年處於供不應求的狀況，而國銀紛紛祭出限貸令後，換屋族的換屋成本也會提高，換屋意願降低後，需求和供應將同步下降，許多人可能會期待建商提高房屋供應，但壞消息是，建商看到房市降溫後，不可能急著增加供應，而是會釋出大量租屋物件，通常是一年一約，用意是減少持有房屋的成本，且能靈活應對房市變化，等到房市變得熱絡，就可以盡快倒貨。

「房屋沒有成交，自然不會跌價」，狄驤文末總結，「量縮價漲」可能是我們在未來會看到的台灣房市的變化。