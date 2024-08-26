行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC）登場，石崇良會中以「健康深耕，推動全人健康照護」為題發表演講。

石崇良表示，健保署預計今年底將完成「AI輔助診斷工具」納入健保的成本效益分析，將可作為未來數位醫療給付的參考。根據規劃，衛福部與經濟部合作，借鏡國際對智慧醫材產品給付方式，希望建構我國給付策略，包括利用AI輔助判讀顱內出血於電腦斷層造影、AI骨髓細胞型態判讀合併細胞分類計數、甲狀腺結節超音波智能分析等，都可能被納入。

石崇良說明，去年BTC有與會者特別提到，無法被納入給付的新興醫療服務或醫材，經常因受限各縣市政府核價程序繁瑣冗長，無法快速進入自費市場，因此，健保署與各縣市衛生局討論，將建立「全國性醫療費用資訊平台」，預計今年下半年開始試辦，讓各縣市衛生局可上傳核定項目資訊，其他縣市便不需自行摸索，另一方面對於沒有對應診療項目的新醫材或技術，則由健保作為單一申請窗口，加速整體核定的程序。

此外，石崇良談及，為了確保藥品供應韌性，將於今年底前修正「藥物給付項目及支付標準」、「藥品價格調整作業辦法」，讓逾專利期5年內申請的學名藥或生物相似藥，首兩張申請國內製造藥品比照原廠藥核價，對於國內製造的藥品也給予優惠藥價，擬給予價格加算10％。

另對產業界關注AI導入新藥開發議題，國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融簡報時說明，AI可加值產業升級，例如利用AI輔助篩選藥物及受試者、模擬試驗結果，藉此突破新藥開發瓶頸，加速轉譯落地，推動全齡健康。