網路流傳一段影片，地點疑似在東南亞，事情發生在販賣食品的店家，事發當時身材姣好的女店員，伸手將客人購買的物品遞出去，正準備收錢時，身上穿的襯衫突然炸開，客人目擊女店員的胸前一覽無遺，還好女店員反應快，立即用雙手摀住，才沒有完全炸開！這一幕全被監視器拍下，並被上傳到網路流傳。

從流傳的影片來看，這名身材姣好的女店員，當時所穿的是白色襯衫，疑似因為太緊了，女店員在伸手提出商品後，正想跟購買物品的大爺收錢！沒想到襯衫胸前的鈕扣突然繃開，女店員立即伸出雙手阻擋，隨後轉身回頭處哩，而當時正準備付錢的大爺，一整個傻愣在現場，尷尬不已！因為全被大爺盡收眼底了，旁邊的女店員更是睜大眼睛一臉驚訝，正個過程都被監視器拍下。

而網友們看到這段驚險曝光的影片，大家都不淡定了，紛紛留言表示：「大爺讓開，這種事情我們來就好」、「大爺活這麼大了！這種事情應該是第一次」、「一顆扣子到底要承受多大的壓力」、「這不是人人都可以辦的到的」、「若沒有監視器，這種事情我還真的不相信」、「扣子投奔自由了」、「扣子受不了壓力，崩潰了」、「道德在哪裡？店家在哪裡？」。