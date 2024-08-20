翻攝爆料公社

新竹市東區慈雲路與埔頂二路口，16日下午4時許，發生一起相當離譜的事件，一名看起來不到3歲的男童，利用一旁店家前的斜坡，開心的在玩學步車，沒想到男童卻直接衝出路口，還在大馬路上迴轉，讓當時經過的汽車駕駛們都嚇到傻眼！直呼：父母在哪裡？

從網友上傳到《爆料公社》的影片來看，事發地點在該路口壽司店家的門口，由於該門口設計是一個大斜坡，男童在無大人看管的狀況下，在門口玩的不亦樂乎，似乎發現這斜坡可以滑行，只是沒有想到男童竟然衝到馬路上，實在相當危險，而上傳影片的網友相當氣憤的表示「新竹市慈雲路，父母在哪裡?嫌小孩生太多？還是很年輕，撞沒有再生過就好？」

男童利用斜坡玩學步車，竟直接衝出馬路，現場駕駛們全部嚇傻。（翻攝爆料公社）

而看到影片的網友們，也相當氣憤紛紛留言表示：「小孩，是小孩，靠，那是小孩欸」、「如果碰，爸媽就出來了」、「這真的是問候他家祖宗八代」、「這父母..心臟真大..這孩子..真命大」、「玩命關頭幼幼版」、「這麼小就知道怎麼減少家庭支出」、「這個要通報社會局了，父母要受罰」、「各位駕駛的心臟還好嗎!?」。

新竹市警局針對此案件表示，警方尚未接獲相關通報，但本案幼童闖入道路，違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第3款，依該條例第85-4條可裁處其法定代理人或監護人500元罰鍰。

市府社會處則表示，因尚未有較清楚的案件資訊，目前初步研判可能涉及違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49或51條之規定，依同法第102條規定父母、監護人或實際照顧兒少之人接受4小時以上50小時以下之親職教育輔導。另呼籲當日有目擊的民眾或是當事人，可以通報或提供相關資訊給社會處。