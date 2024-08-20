新竹市慈雲路、埔頂二路口，日前竟有小小孩騎著玩具小車在路口滑行，有網友拍下過程將影片po到臉書社團，指小小車闖紅燈還在十字路口中間繞圈甩尾，畫面令人看了心驚膽顫。對此，警方也表示，尚未接獲通報，市府則表示，案件情況尚不明確，可能涉違反《兒少法》，呼籲當日目擊民眾提供資訊。

慈雲路、埔頂二路口位於竹市進入竹科要道，平日車流量大，然而有網友在臉書社團「竹北人有事嗎」貼出一段影片，畫面中可見剛好燈號轉綠燈，1名孩童就騎著玩具小車，滑行至路口中間，甚至過了路口後，還在十字路口中間繞圈甩尾，令網友看了心驚膽顫，指如果車身比較高的，看不見恐怕就會撞上，直呼「也太危險！家長在哪裡？」

此文一出也引發網友討論，有網友留言，「放任小孩子這樣子很危險」、「扯爆了」、「太危險了啦！如果發生意外誰要負責任？」，也有網友說，「這條路車流量超大，看了很久看不出來父母在哪？」、「如果遇上大卡車大貨車事情就大條了」。

對此，新竹市警局表示，目前警方尚未接獲相關通報，本案幼童闖入道路，違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第3款，依該條例第85-4條可裁處其法定代理人或監護人500元罰鍰。

市府社會處則表示，因尚未有較清楚的案件資訊，目前初步研判可能涉及違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49或51條之規定，依同法第102條規定父母、監護人或實際照顧兒少之人接受4小時以上50小時以下之親職教育輔導。另呼籲當日有目擊的民眾或是當事人，可以通報或提供相關資訊給社會處。