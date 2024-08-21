Red Bull國際賽車封街展9月28日將在台中登場，門票一票難求，中市警方查獲首隻「黃牛」，新竹市吳男在網路秀出數十張門票照，宣稱保證有票，將原價500元門票，哄抬高賣2900元至3500元不等，大賺6至7倍黑心錢，警詢後，依違反《運動產業發展條例》，移送檢方偵辦。

「2024 Red Bull Showrun Taichung」是2024年亞洲唯一且首登台灣國際賽車封街展演，車迷們引領期待，門票秒殺、銷售一空。台中市刑大近日網路巡邏發現，有黃牛在臉書社團公開版銷售門票，還大秀數十張門票照，標榜「保證有票」。

新竹市吳男在網路秀出數十張門票照，宣稱保證有票，將原價500元門票，哄抬賣2900元至3500元不等。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

市刑大科偵隊隊長施明志表示，警方追查發現新竹市25歲吳男，在臉書大賣演唱會等各式大型活動門票，秀出熱門的數十張「2024 Red Bull Showrun Taichung」門票照，與他聯繫詢問的網友超過30多組，警方循線在新竹市將吳逮捕到案，查獲4張門票。

警方調查，「2024 Red Bull Showrun Taichung」門票原價500元，吳依門票區域不同，網售2900元至3500元不等。吳否認賣黃牛票，宣稱是自己購買的，但卻無法交代網路銷售門票的來源及銷售狀況。

警詢後，依違反《運動產業發展條例》將吳移送至偵辦，並函請台中市政府運動局裁罰。

立法院去年通過「運動產業發展條例」及修正「文化創意產業發展法」等法令。警方表示，若涉嫌販賣黃牛票，將處每張票券面額最高50倍罰鍰；若使用假資料或大量設備等不正當方式搶票，導致侵害民眾公平取得票券機會，則處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。