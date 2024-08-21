陳瑞聰表示，仁寶持續深化智慧醫療的佈局，除了專注於精準醫療外，還積極開發符合民眾需求的AI應用，如五十肩AI風險探測、腦波AI壓力檢測和AI聽力檢測，這些產品已成功商用並推廣至市場。他強調，仁寶未來將推出更多AI設備，包括AI伺服器和AI電腦，以滿足醫院對AI算力的需求。

新光醫院院長侯勝茂則表示，自1992年新光醫院啟用以來，培育了眾多優秀醫師，並在學術研究和國際交流中取得卓越成就。隨著AI算力的提升，傳統上需要大量醫師時間的影像標註工作將變得更加高效。新光醫院的醫師不僅擁有豐富的臨床經驗，還具備將知識轉化為AI演算法的能力。此次合作，仁寶作為強有力的夥伴，將提供先進的AI設備解決方案，助力醫院在AI應用上的發展。

仁寶指出，首個合作項目將針對間質性肺疾病（ILD）晚期導致的肺部纖維化，透過高解析度電腦斷層掃描影像（HRCT）訓練AI進行定量分析，目的是提升分析效率與精準度，並縮短標註時間。此次合作由仁寶提供AI PC設備，新光醫院放射科醫師團隊提供AI模型與場域驗證，醫療影像系統商之器（8409）則提供AI影像調閱引擎。雙方將透過仁寶的神寶醫資品牌，推動AI醫療影像應用的落地，提升國內精準醫療的水準。

新光醫院資訊長謝忠和補充說，新光醫院擁有大量醫學影像資料，適合去識別化後用於AI模型訓練。未來將在取得場域驗證後，進一步申請醫療認證，目標是TFDA認證，並逐步推向商業應用。

神寶醫資表示，目前業界對於AI應用的收費機制尚未統一，可依據醫院需求選擇買斷使用權、租賃服務或收益分潤等合作模式。神寶已經與多家客戶建立了多樣化的收費模式，成功實現醫院、企業與民眾三贏的合作案例，未來也希望能將肺纖維化AI應用推廣至更多醫療機構。