愛的循環。一名單親媽媽昨（21日）在高雄在地社團PO文，兒子去年看到有網路賣家販售二手建中筆記和參考書，兒子表明是經濟弱勢的單親家庭，希望能分期付款，賣家二話不說贈送筆記，並說考上會再給獎學金，昨天她PO出兒子今年錄取高雄醫學大學牙醫系的通知，並表示將再轉贈筆記，希望延續這份善心，該文引發上千網友按讚，大呼有滿滿的洋蔥。

一名單親媽媽昨（20日）在臉書社團「高雄人」，PO出一張高醫牙醫系錄取通知，以及二手建中筆記與高三選修數學參考書等照片，指兒子今年考上高醫牙醫系，希望把這些筆記和參考書轉贈給需要的人，把愛心一直傳下去。

原PO說，她的丈夫在工作時意外身亡，只剩她獨撐家計，沒有能力讓兒子補習，但兒子很認真努力的讀書，去年兒子看到學長考上醫學系，在送二手參考書跟筆記，只可惜索取時對方已送出，後來兒子上網找到一名筆記賣家，兒子表明自己是單親，且經濟有困難，希望可以分期付款。

原PO說，賣家二話不說就把這些建中筆記和參考書送給兒子，並要兒子努力讀、認真讀，考上了還可以再找他領獎學金，等到有能力時貢獻社會就好；原PO說「當下的感謝之情無法言喻，雖然沒見過面，卻感受到滿滿的溫暖。」

原PO說，今年放榜兒子順利考上牙醫系，真的很感謝一路上幫助過的人，她與兒子也期望這份善心一直傳下去，因此將再轉贈這些建中筆記和參考書給有需要的人。

文章上線後，這些建中筆記與參考書立即被索取，也引發熱議，有網友說，「超正面的能量」、「好棒的孩子」、「愛的力量，希望可以一直循環下去」、「看完全篇文，覺得有滿滿洋蔥」、「不忘初衷，超感動的」，還有網友說自己的兒子讀小五，希望聘原PO的兒子當家教。