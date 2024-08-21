在數位轉型過程中，製造業從早期依賴人力進行紙本記錄，到近年來的機聯網將數據數位化，衍伸至今已發展到數據AI化的階段，然而在實際導入數位化的過程中，第一線管理者所遇到的挑戰正陸續浮現，導致工廠數位化的實現與理想間存在差距。新漢智能深耕工業自動化解決方案，自2020年起便開始構建智造數據中台，並在生成式AI技術的推動下，開發出一套專為製造業設計的人工智慧助理NEXCOM企業戰情室GPT，透過新漢智能iAT2000架構下各層設備的互聯，包括關鍵的智慧物聯網革新裝置nDAS以及NexDATA數據中心，實現下一世代智慧工廠所應具備的數位分析功能。

NEXCOM企業戰情室GPT突破客製既定模板，即時回應隨機需求，生成各類可視化精準數據圖表30秒做出決策，市面上漸被廣泛導入製造現場的AI戰情室系統，雖能客製化，但資料生成仍侷限在客製化的「靜態固定參數」，像是生產良率、工時效率、生產耗時、來料控管等，然而製造現場存在多重變因，現階段以客製既定模板的方式已無法有效地回應製造現場每天遇到的變動因素，新漢智能長期在第一線服務自動化產業客戶時看見此問題，近年在生成式AI的推波助瀾下，著手開發製造業自動化生成式AI企業戰情室助理－NEXCOM企業戰情室GPT，這套系統透過由新漢智能自主研發的NexDATA將歷時多年累積的龐大資料庫結合LLM，將工廠端的資料庫轉變成可直覺查詢的專屬知識庫 並以自有設計團隊刻畫直覺性使用介面，讓工廠管理者能不受限制地提出任何資料需求，並支援文字、表格、多元圖表的呈現方式，管理者不僅能即時獲得所需資訊，找出痛點，更協助企業管理人員直覺產出即時管理儀表板及報表，大幅縮短人力工時並協助企業提高生產效率。

新漢智能副總經理阮北山表示，NEXCOM企業戰情室GPT是目前業界少數已進入市場應用化的革新性產品，傳統工廠在數位轉型後，通常會建置戰情室來監控工廠營運，但當面對銷售數據下降、產品良率不高等問題時，往往需依賴管理資訊系統(MIS)來挖掘問題根源，過程可能需要一週甚至一個月的時間，顯示出MIS的效率有限。導入NEXCOM企業戰情室GPT可有效解決此問題，AI能快速從數據庫中尋找資料並針對問題根本提供解決方案。