政大商學院副院長周冠男曾出《長期買進》一書，分享自ETF「0050」於2003 年掛牌時，有錢就買進、且一張不賣，理財有成的周冠男因買了車牌0050的瑪莎拉蒂，更聲名大噪，打響了財經學者名號，成了財經節目座上賓；元大投信與富時羅素共同主辦「2024年市值型投資無限潛力」座談會，周冠男透露，他長抱0050超過20年以來，累計報酬率破600％，換算成年化報酬率也有9.8％，今年因為預售屋工程款、小孩出國讀書，開始賣ETF了。

周冠男先透露，自己是小孩奴，50多歲買新車，按照道理來說，應該要買雙B房車，但小孩喜歡馬莎拉蒂，他因而投其所好，並突發奇想車牌就掛上0050；他也強調，自己絕對不是一夜致富，「買一檔ETF賺到一輛瑪莎拉蒂」的報導並非完全符合事實，因為他買車是靠貸款，之前利率這麼低，不用太可惜了；現在小孩出國念書，他坦言，「開瑪莎拉蒂太騷包了。」

周冠男也藉此分享自己投資心法，他過去一張不賣，是有閒錢就做投資，長期、持續買進大盤指數型ETF，成功累積一筆資產；如今生活有其他目，衍伸金錢需求時，就是賣股的時候了。

周冠男透露，自己在住家附近買了預售屋，上次要繳工程款，一次就是幾百萬元的支出，「這麼高的金額，就必須賣ETF來換現金時候了」；此外，小孩出國念書、家人也跟著去，為了求學目的也需要一筆金錢做支應。