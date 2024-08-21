台新金、新光金合併有譜了？證交所21日公告，台新金(2887）與新光金(2888）上市普通股及以其為標的認購（售）權證暨特別股，自8月22日起暫停交易。
證交所指出，台新金、新光金因有重大訊息待公布，臺灣證券交易所公告台新金及新光金上市普通股自明(22日)起暫停交易，以其為標的之認購（售）權證及特別股亦同時暫停交易。
台新金及新光金將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
台新金、新光金合併有譜了？證交所21日公告，台新金(2887）與新光金(2888）上市普通股及以其為標的認購（售）權證暨特別股，自8月22日起暫停交易。
證交所指出，台新金、新光金因有重大訊息待公布，臺灣證券交易所公告台新金及新光金上市普通股自明(22日)起暫停交易，以其為標的之認購（售）權證及特別股亦同時暫停交易。
台新金及新光金將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
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