民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費，台南地檢署經漏夜偵訊至22日清晨，訊後以林宜瑾涉犯貪污、偽造文書罪嫌重大，以100萬元交保並限制出海、出境。對此，前立委郭正亮22日就表示，「這個案子就是有人借事借端，去弄了一些公家的錢，檢方去她辦公室就是扣她電腦，去找辦公室有沒有藏現金，所以不可能只有助理費，案情一定還有一定程度的複雜」，引發討論。

郭正亮22日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「如果只有助理費，不可能聲押，你要聲押什麼？因為如果真的是調查助理費，通常就是約談助理，會往前追溯，因為她當議員也當了五、六屆，所以她當公職也當滿久了，可能就往前追，然後找到幾個破口，帳一對就知道了，所以這沒有需要羈押」。

郭正亮最後也直言，「限制出境有可能，這個案子就是有人借事借端，去弄了一些公家的錢，檢方去她辦公室就是扣她電腦，去找辦公室有沒有藏現金，所以不可能只有助理費，案情一定還有一定程度的複雜」。