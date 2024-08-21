林宜瑾胞弟林昱仲（左一）及另3人深夜被無保請回。（曹婷婷攝）

台南地檢署偵辦林宜瑾涉詐領助理費，21日帶回19人約談，南檢深夜表示，截至晚間12點，陸續有8名被告及4名證人無保請回，3男2女名共5名被告各以3萬、3萬、5萬、7萬、10萬交保，至於林宜瑾及黃姓主任仍漏夜訊問中。

台南地檢署偵辦林宜瑾涉詐領助理費，21日上午在林宜瑾的台北國會辦公室、台南永康服務處等多處帶回19人約談，林宜瑾一早7點多被帶回南檢問訊，永康服務處黃姓主任隨後也在11點多執行完永康服務處搜索後被帶回。

台南地檢署深夜表示，偵辦林宜瑾疑涉不法案件，經檢察官訊問後，認下列被告涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌，分別諭知如下：劉姓被告（男）交保10萬元，張姓被告（女）交保7萬元，蘇姓被告（男）交保5萬元，黃姓被告（女）交保3萬元，吳姓被告（男）交保3萬元；另有8名被告及4名證人均請回。

林宜瑾胞弟林昱仲21日晚間10點28分與其他證人步出台南地檢署，他表示，自己並未掛名林宜瑾服務處助理身分，是接到「111年他字案」傳票，以證人身分配合檢調約談到案。

據了解，檢方此次傳喚19多人到案，訊問內容主要聚焦林宜瑾在擔任縣市合併後的第1至3屆議員期間的助理費相關事宜。截至22日凌晨，林宜瑾及黃姓服務處主任仍在訊問中。