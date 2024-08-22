林宜瑾交保後離開台南地檢署。（寶智華攝）
林宜瑾交保後離開台南地檢署。（寶智華攝）

民進黨立委林宜瑾涉長期詐領高達數百萬元助理費，經檢察官漏夜訊問6小時後，依涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌，林宜瑾100萬元交保，黃姓主任聲押禁見，林宜瑾6點40分左右交保後踏出地檢署，面對媒體追問有無認罪？她吐露「我坦坦蕩蕩，法律一定會還我清白」。

林宜瑾歷經檢察官漏夜從深夜一路訊問到天亮，辦完交保及限制出境手續後，林宜瑾從台南地檢署地下室離開地檢署，起初閃躲媒體鏡頭，後來選擇面對，並強調「我坦坦蕩蕩，法律一定會還我清白！」說完迅速搭上友人等候在外的車，離開台南地檢署。

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