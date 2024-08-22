民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費，今早100萬交保。台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，賴清德一向標榜清廉，他所倚重人才接連出事，賴是不清楚還是放任？南市議會民進黨團幹事長周嘉韋說，交保不等於有罪，只是偵辦手段，如有不法，希望檢調依法處理，若無，也要盡快還給林宜瑾清白。

蔡育輝表示，林宜瑾是賴清德相當重用的子弟兵，但賴一向標榜清廉，旁邊人卻一再出狀況，賴的人才選擇標準到底是什麼？他說，接二連三的事件，也可見賴在用人方面，確實存有危機，踩到紅線也不在意，應該要引以為戒。

周嘉韋說，針對林宜瑾詐領助理費案，尊重司法單位調查，此次檢調如此大動作搜索、帶人調查，已造成林宜瑾名譽很大的影響，如有涉及不法，希望檢調依法處理，若沒有的話，也要趕快還林宜瑾清白，不要讓她蒙受冤屈。

他提到，此次台南地檢署就是在調查林宜瑾擔任議員時期助理費案，搜索國會辦公室只是一種手段，必須了解國會有什麼資料，至於此次未搜索議會，反而讓人訝異，議會資料是在什麼時候流出去？居然可以讓檢調不用進來搜索議會就能擁有資料。