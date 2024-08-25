Can't stop the Sho! pic.twitter.com/FfL5C2vLZ5 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 25, 2024

大谷翔平締造史上最速的40轟40盜，隔天再戰光芒，他首局就擊出安打，第4局因為捕手干擾而上壘，貝茲（Mookie Betts）二壘打送他得分。第5局大谷等了3球出大棒，動作有點彆扭，但還是仗著他的神力轟出右外野圍牆，兩分全壘打！近12場敲出6轟，本季第41轟。

道奇先發左投柯蕭（Clayton Kershaw）5局失5分，大谷那一轟正好幫他解套，還讓他帶著1分領先退場。羅哈斯（Miguel Rojas）第7局陽春炮添加保險分，果然光芒第8局也打回1分，道奇7比6領先。