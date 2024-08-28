Klarna目前尋求在明年進行IPO。它也是生成式AI的早期採用者，希望能降低成本和提高生產力。

該公司周二公布財報，今年上半調整後獲利為6.73億瑞典克朗(約6600萬美元)，並稱AI助理正在處理700名員工的工作，將平均解決問題時間從11分鐘降到2分鐘。

執行長Sebastian Siemiatkowski在接受採訪時說，大約12個月前，公司內部本來有5000個活躍職位(active positions)，現在只剩下大約3800個。「我們自9月以來就不招募新員工，公司變得越來越小」。

但是在過去12個月，每名員工的平均收入增加了73%，從400萬克朗增長到700萬克朗。

他表示：「在相當長的一段時間內，我們除工程師以外，沒有招聘其他任何人才」。他補充說，員工總數最終可能降至2000人，但沒有給出時間表。

在一輪融資過後，Klarna於2021年估值來到高峰的460億美元，當時公司尚未獲利，營收較低，員工人數約在較高的7000人。

現在Klarna表示，儘管整體勞動力成本下降，但預計員工個人的薪水將顯著提高。

Klarna今年上半營收來到133億克朗，年增27%，另外美國地區的營收更是增加38%。上半年為獲利，相較之下，去年同期為虧損4.56億克朗。

Siemiatkowski說，明年進行IPO「似乎是很合理」，但該公司並沒有作出啟動IPO的明確承諾。他說，Klarna可能傾向於在美國上市，但也認真評估了一些歐洲選項。