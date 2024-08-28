近年TOYOTA積極支持各項音樂活動，包含張學友60+巡迴演唱會、Hito流行音樂頒獎典禮、《搖滾教室》音樂劇等，不僅為了傳遞品牌年輕活力、帶給車主及粉絲與眾不同的生活體驗，也希望藉由多元化的合作方式，與台灣各族群消費者建立深厚連結。

和泰汽車表示，今年夏天TOYOTA將再度與引爆台灣追星風潮的選秀節目《原子少年2》合作，贊助百萬獎勵－進口休旅車銷售冠軍《TOYOTA RAV4 HYBRID》作為冠軍大獎，力挺年輕世代無所畏懼，勇敢追尋自己的夢想，傳遞TOYOTA不斷突破自我的品牌精神。

即日起，TOYOTA社群平台更舉辦了《原子少年2》寵粉抽獎活動，現在按讚追蹤TOYOTA官方Facebook、Instagram並完成指定任務，就有機會抽中一位難求的《原子少年2》9月9日（周一）錄影席位。

《原子少年1》開播後即在台灣刮起一陣「原子旋風」，吸引粉絲熱情支持，多場現場表演門票皆秒殺。《原子少年2》導師包含：歐漢聲、坤達、天團玖壹壹健志、天生歌姬A-Lin以及女神安心亞等精彩陣容。《原子少年2》節目已於8月24日首播，每週六都將上演最精彩內容。