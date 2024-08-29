「美國新聞與世界報導」（US News World Report）日前公布2024-2025全球最佳大學排名，「中亞聯合大學系統」中國醫藥大學、亞洲大學雙雙上榜，是台灣11間擠進前1000名當中的兩間私立大學，中國醫藥大學排名285、亞洲大學755名；其中亞洲大學在「人工智慧」及「綠色與永續科學與技術」學科名列前茅，兩項都是全台第一。

「美國新聞與世界報導」日前公布2024-2025全球最佳大學排名，台灣有11間學校擠進前1000名，依序為台灣大學、中國醫藥大學、清華大學、成功大學、陽明交通大學、亞洲大學、雲林科技大學、台灣科技大學、台北醫學大學、台灣師範大學及中央大學；其中「中亞聯大」中國醫藥大學、亞洲大學是私立學校，兩校表現出色，中醫大全球排名第285、亞大排名第755。

這項排名還公布了全球最佳大學學科排名，亞大多項指標名列前茅，其中「人工智慧」領域排名全球第115、「綠色與永續科學與技術」全球71，兩項都是全台第一。

「中亞聯大」董事長蔡長海博士表示，兩校在國際排名表現優異，辦學績效受到世界肯定，且在不同領域學科排名領先，要繼續培育跨域全球性人才，朝國際名校邁進。