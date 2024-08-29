8月接近尾聲，新月份運勢將重新洗牌，《搜狐網》盤點12生肖9月份運勢，詳解各生肖趨吉避凶之道，其中屬鼠跳槽求變，會有好消息；屬兔吉中藏凶，處於大喜大悲狀況；屬龍宜動不宜靜，多外出走動能交好運；屬豬學習運強旺，可提前做好考試準備。

▌生肖鼠

本月生肖鼠要積極主動求變，比如普通上班族可以考慮跳槽，可能會有待遇更好的去處，1960年屬鼠人容易遭受意外傷害，在廚房做飯或浴室洗澡，要牢記安全問題；1984年屬鼠人可能被瑣碎的健康問題困擾，務必儘快就醫，以免延誤治療。

▌生肖牛

本月生肖牛心情欠佳，脾氣暴躁，很容易與伴侶發生衝突，夫妻倆要深刻認識到自身存在的問題，及時調整改變，1961年屬牛人若感覺身體不適，要儘快去醫院求醫；2009年屬牛人容易出現皮外損傷，接觸刀具或進行激烈運動時要自我保護。

▌生肖虎

本月對於普通打工族來說，工資和職位都會出現變動，要積極配合上級安排，這樣會給自己帶來更好的機遇。1974年屬虎人本月健康運勢欠佳，千萬不可諱疾忌醫，平時也可注重培養個人興趣愛好，可讓生活更加樂趣無窮。

▌生肖兔

吉中藏凶的月份，很多事情表面看來會有全新突破，但在具體執行過程又會麻煩不斷，生肖兔情緒上易出現大喜大悲的狀況。1999年屬兔人本月要提高警惕心，以免粗心大意惹來官司糾紛；2011年屬兔人則要注重與家人朋友之間的關係，凡事不要總是以自我為中心。

▌生肖龍

進入9月，生肖龍宜動不宜靜，不要總是待在公司或家裡，平時多走動或與大自然接觸，多參加朋友、親戚聚會等等，對運勢都有提升作用。1964年屬龍人應當關注個人健康狀況，定期做健康檢查體；2000年屬龍人在工作上可能會出現很大變化，必須要及時提升個人的適應能力。

▌生肖蛇

本月生肖蛇易因家庭或工作壓力而感到焦慮難受，部分人出現嚴重失眠問題，必須及時解決。1965年屬蛇人本月人際關係很糟糕，儘量不要多管閒事，以免惹禍上身；1989年屬蛇人容易因為居家陷阱而受到傷害，必須全面檢查居家安全，及時更換相關產品，或者尋求專業人士維修幫助。

▌生肖馬

本月會有很多新的合作機會上門，生肖馬一定要多觀察周邊形勢變化，將心思與精力放在重要且有意義的事情上。1954年屬馬人本月要多關注身體健康狀況，不要操心其他亂七八糟的事情；1990年屬馬人很容易出現意外受傷事故，一定要格外留神，開車需小心。

▌生肖羊

本月生肖羊心情鬱鬱寡歡，非常沉悶，對任何事物都提不起興趣，若有心事要多找親友傾訴，及時化解心結。1979年屬羊人本月工作壓力沉重，睡眠品質非常糟糕，整個人氣色看起來特別差；2003年屬羊人本月可能有血光之災，平時打籃球、踢足球等激烈運動時，都要格外小心。

▌生肖猴

本月生肖猴在職場會迎來很多變化，有好的一面，也有不好的一面，需要擦亮雙眼仔細分辨。1944年屬猴人本月健康狀態不夠好，可能經常需要住院，還要吃藥打針等等；1980年屬猴人本月外出工作或遊玩，容易受到傷害，要提高安全防範意識。

▌生肖雞

生肖雞本月運勢發展較為樂觀，本月身體素質強健，不會受到病害，能用活力和積極的態度面對生活，做事信手拈來，不僅如此，對於以前身體素質較差的屬雞人來說，因為健康運勢較為旺盛，若藉此機會調養身心，能使身體儘快恢復，擁有強健的體魄。

▌生肖狗

本月生肖狗要調整好個人心態，凡事盡力而為就好，千萬不要設定過高的目標，也不要覺得某些事情，輕輕鬆鬆就可以得到好的結果。1970年屬狗人本月關節容易損傷，日常做運動要更加小心；1994年屬狗人可能會遇到嚴重經濟虧損，必須管理好個人的財務狀況。

▌生肖豬

本月生肖豬學習運勢旺盛，若有考證照、公家考試等計畫，一定要儘快進行，切勿猶豫糾結，同時頭部和雙手有受傷風險，平時宜多多留神，加強防護，1947年屬豬人本月工作壓力很大，要注重勞逸結合，晚上早點休息。

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