台指期29日早盤跟隨美股走跌，盤中低點來到21,900點，指數暫報22,031點，下跌374點，成交口數約3.9萬口；電子期下跌23.45點，報價1,178.15點；金融期下跌14.8點，成交價2,038點，微台指報價22,025點，下跌380點。

美國8月達拉斯聯準會製造業指數為-9.7，高於市場預期的-16.0，也高於前值的-17.5；德州地區製造業對於未來六個月的預期指數由22.0下滑至18.5。美國7月芝加哥聯準會全國經濟活動指數為-0.34，低於市場預期的0.03，也低於前值的-0.09，若看3個月的移動平均，7月指數移動平均持平於-0.06。

另美國財政部標售700億美元5年期公債結果好壞參半，得標利率3.645％、高於發行前交易水平3.642％，投標倍數2.41倍、略高於前次的2.40倍，一級券商獲配比例為13.2％，低於前次的14.0％。

第一金投顧指出，近期迎來Nvidia財報、蘋果業績發表會，以及9月18日的美國降息，盤面下跌仍然是技術面回檔，績優股回檔可伺機布局，打第二隻腳後未來仍有高點可期。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨成交價9,725點，上漲22.5點、布蘭特原油期貨參考價2,539點、富櫃200期貨成交價10,716點，下跌18點、臺灣永續期貨成交價11,441點，下跌173點、臺灣生技期貨成交價4,420點，下跌50點、半導體30期貨下跌95點，來到6,000點、航運期貨參考價177.55點。

國外期貨部分，美國那斯達克100期貨下跌400點，暫報19,243點、美國費城半導體期貨成交價4,955.5點，下跌211.5點、英國富時100指數成交價8,374點，下跌15點。