美國《星條旗報》23日報導，美國空軍F-22戰機已抵達新加坡，將與新加坡空軍F-15SG、F-16戰機在南海等國際空域，展開空戰與空中加油等演訓，藉此加強作業互通性，以及美星國防合作關係。

美國太平洋空軍在社群平臺「X」公布F-22飛抵新加坡的影像，表示接下來將與星國空軍展開各式演訓，進一步鞏固雙方關係，並展現美國對印太盟邦與夥伴國家的堅定承諾。

新加坡空軍表示，本次美星演訓重點包含異機種對抗（DACT）訓練，透過模擬交戰，加強雙方戰機飛行員的作戰能力；另外，美軍F-22戰機也將與星軍A330 MRTT空中加油機，進行空中加油演訓。

這並非美軍F-22戰機首度現身新加坡，美國空軍F-22單機性能展示小組2020年就曾前往星國參加新加坡航展。隨著近期印太區域與南海水域爭議升高，美國積極與區域盟邦合作，藉由聯合演訓等合作，加強嚇阻能力。