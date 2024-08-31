軍聞網站「C4ISRNET」29日報導，近期德國有多處軍事基地周圍，出現可疑無人機活動，疑為監視基地活動或進行情蒐，不排除與俄國有關。

報導指出，德國北部什列斯威—荷斯坦邦多個軍事設施，8月多次發現無人機在夜間飛行，疑似對已停止運作的核電廠，還有大型化學工廠、液化天然氣（LNG）接收站等進行偵察；其中一座LNG接收站為烏俄戰爭爆發後所建造，用來加速擺脫對俄國的能源依賴。

德國防部發言人表示，已向檢察機關提供雷達數據等資料，協助調查。德國媒體透露，部分無人機被發現後，會立即以時速100公里左右飛離現場，逃避追緝；檢察機構懷疑，這些無人機恐涉及間諜活動或蓄意破壞。

報導說，可疑無人機活動不僅限德國北部，該國其他地區的軍事基地，包括用來協訓烏克蘭官兵的訓練場等，也都傳出類似事件，且持續超過1年。德國情報單位稱，不排除與俄羅斯有關。

今年4月，2名俄裔德國公民因涉嫌助俄策劃在德國的破壞行動被捕，據傳他們已勘察多處鐵路、軍事訓練場等設施。而北約駐德空軍基地日前已因安全威脅情報，提高基地安全警戒等級。