行政院今年核定「亞洲． 矽谷3.0推動方案」，聚焦AI、5G、衛星聯網等技術，數發部間接推動「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」，鼓勵地方政府結合產業，未來若有遊戲、觀光局處、演場會等要建設3D虛擬實境，便可共用模型，大幅降低重複開發成本，預計完成全國14案、26處特色場域數位模型，經濟效益預估達45億元。

數發部指出，該計畫鼓勵地方政府結合產業，推動城鄉建模與數位雙生應用方案，有助促成我國娛樂、電商、學習、運動科技、觀光、展演等數位雙生產業發展創新服務模式，提升地方數位商務及產業競爭力。

數發部說，以往公共建設預算多用於硬體建設上，這是借鏡國外經驗，像是日本有虛擬涉谷、韓國有虛擬首爾、巴黎聖母院有遊戲「刺客教條：大革命」3D建模，政府首次把3D建模、系統、軟體的等數位建設也納入公建預算中，讓數位內容建設也成為公共建設一環。

數發部次長林宜敬舉例，若今天有加軟體遊戲公司要做3D遊戲，場景在台北市西門町，一定要去系統建模型，而北市觀光局要做3D虛擬實境導覽或文化部要做文化導覽都需要分別建模，該計畫目的就是希望中央和地方政府合作，建立西門町、台南等地模型。

林宜敬強調，未來若遊戲或虛擬演唱會需要用到地景，就不需重新建模，這會大幅降低重複開發成本，同時也會讓公私部門在推行新案上更快速。

數發部預估，該計畫執行年度為明年至2028年，總經費約18億元，預計體驗累計將達500萬人次，引入創造數位投資達20億元、經濟效益達45億元，同時將完成全國14案(26處)特色場域數位模型，促成56家廠商投入，帶動40項以上數位應用。