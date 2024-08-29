AI趨勢帶動全球科技類股屢創新高，即使遭遇短線亂流，股價也能迅速回彈，表現吸睛。野村投信與將來銀行最新完成近六千人的網路調查，超過97％的投資人認同AI將大幅改變工作與生活，且92％認為AI科技仍將是未來中長期投資的主流趨勢；在投資方式上，超過47.1％打算採用定時定額長期布局，近四成的受訪者更打算抓緊時機逢低加碼投資。顯示即使經歷近期市場的大幅修正，投資人對下半年的AI投資，仍抱持高度樂觀正向的看法，投資方式也更加務實穩健。

在歷經一個半月的調查期間，美國費城半導體指數及那斯達克指數自高點的修正幅度分別為34.0％和15.2％；台股加權股價指數也在突破兩萬四千點的歷史高峰後，短線大幅修正至一萬九千多點，並於近期回彈至兩萬兩千點以上。

本次AI大調查共計5,992位受訪者填寫問卷，針對市場短線修正前、後進行分析後發現：即使面臨市場短線漲多拉回，仍有高達九成七的受訪者相信AI科技將大幅改變其工作與生活（同意：37.2％；非常同意：59.9％），超過九成二認同AI科技仍將是未來中長期投資的主流趨勢（同意：51.0％；非常同意：41.1％）。

同時，調查也發現「AI科技應用」似乎比想像中來得更為普及，超過九成的受訪者曾有實際使用AI科技的經驗，僅8.1％者未有使用過AI的經驗。更有近四成的受訪者是經常運用AI科技（每天至少使用1次：17.4％；每周使用2～3次以上：21.1％）在其日常生活或工作上。

本次調查也特別以「文字雲」來分析受訪者對AI科技投資的想法。每位受訪者提供一句AI投資關鍵字，其中「趨勢、蓬勃發展、快、漲、變」為前五大關鍵字組，也反映出人們在AI科技投資上的心聲。首先，由於AI的快速發展，僅不到一成的受訪者（9.2％）在上半年有完全跟上此波上漲，報酬率超過30％；此外，雖然超過一半的人表示參與了部份上漲走勢，仍有三成左右的投資人扼腕於未參與這一波的強勢上漲（過去半年沒有投資19.0％；完全沒有跟上：13.5％）。

進一步交叉分析發現，在完全有跟上此波AI投資漲勢的族群中，逾六成是屬於AI科技高頻使用族群（每天至少使用一次：41.8％；每周至少使用2～3次以上：22.28％）。顯示極可能是由於他們對AI影響力的感受更為強烈，而有幸及早掌握此一投資趨勢。

關鍵字中，多數人也提及AI投資的「快」與「變」。詢問受訪者面對AI投資的主要投資困難（複選），回應度最高的前五大選項分別為：變化快速，不易掌握（48.4％）；漲跌快速，沒有時間盯盤（44.2％）；不知如何選擇投資標的（43.9％）；漲多不想追，修正又不敢買（37.5％），以及不確定何時該獲利下車？（30.6％）。也充份反映了AI投資的本質及投資人的煩惱。

此次調查期間，正值全球主要股市及科技類股震盪整理之際。展望下半年，九成以上的投資人仍是肯定AI科技投資的中長期投資趨勢（91.2％）。值得關注的是，儘管經歷7月11日台股寫下歷史新高後的大幅修正，並未減損受訪者對AI投資的看好度。在市場修正前，受訪者中有90.7％認同AI投資的趨勢，而在市場修正之後，仍有92.2％的看好度，兩者相去不遠。

不同的是，在持續看好之餘，投資人的投資方式上也的確變得更務實穩健，在市場修正前有近四成的受訪者打算在下半年單筆加碼（大幅加碼10.1％，小幅加碼29.9％），在市場下跌後，仍計劃大幅加碼及小幅加碼的比例，則分別為9.3％及26.1％。但受訪者選擇以定期定額投資的比例自原先的39.1％提高到47.1％，顯示出投資人在認知到市場存在潛在的波動後，更肯定以定期定額持續參與AI科技的投資方式。

野村投信指出，參與AI的長期投資趨勢，又擔心短線波動風險的投資人，除了藉由定期定額、回檔時加碼進場等方式，也可以選擇全球科技多重資產基金，例如已在將來銀行及各大網路投資平台已開放申購的「野村全球科技多重資產基金」，透過基金經理人的主動選股，嚴選AI含金量高的投資標的，就是非常適合的標的。同時，除了台灣供應鏈擅長的科技製造外，也囊括美日韓的尖端研發及關鍵半導體材料等隱形冠軍，完整涵蓋AI產業供應鍊。

最後，因應即將發生的降息環境，該基金也加入搭配固定及浮動利率的投資級債券，有攻能守，投資人面對升息、降息都能彈性以對不焦慮，正可以做為台灣投資人長期AI投資的標準配備。