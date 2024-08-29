強化國土全民防衛韌性，讓替代役役男具備緊急救護、防空避難、治安維護及交通管制等民防等相關專業技能，桃園市平鎮、中壢警分局29日、30日辦理2024年替代役男治安維護組召集訓練，使替代役役男具備民防相關工作基本知識及執勤能力。（警方提供／廖姮玥桃園傳真）

強化國土全民防衛韌性，讓替代役役男具備緊急救護、防空避難、治安維護及交通管制等民防等相關專業技能，桃園市平鎮、中壢警分局29日、30日辦理2024年替代役男治安維護組召集訓練，使替代役役男具備民防相關工作基本知識及執勤能力。

桃園市政府警察局副局長陳武康表示，為提升我國全社會防禦韌性，在國家需要時能及時召集備役役男支援救災、醫療救護及治安維護等任務，預備召集2016年3月至2020年退役8年內之警察役、公共行政役、司法行政役、文化服務役、土地測量役、外交役、經濟安全役、觀光服務役、體育役及環保役等役別之備役役男，共3015人，並由各分局分別辦理召集訓練。

這次替代役役男治安維護組召集訓練課程內容包括交通相關法令、道路交通事故處理、協助防竊防盜工作、防空避難疏散、假資訊識別、緊急救護、民防人員權利義務及警察勤務介紹與協勤要領協助等相關專業技能。更特別讓參訓人員試戴酒醉眼鏡，模擬飲酒後各種不同酒精濃度在體內產生的生理反應，在清醒狀態體驗更能瞭解酒後駕車可能造成的危害。