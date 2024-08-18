近日網路流傳1段員警打靶訓練的畫面，內容指出疑似台中市警察局霧峰分局員警將勤教與打靶訓練畫面傳給外籍女友，更PO上社群軟體「抖音」；霧峰警分局18日澄清，霧峰分局編號為「8」開頭，該員應屬編號開頭為「14」的和平分局。（本報資料照）

近日網路流傳1段員警打靶訓練的畫面，內容指出疑似台中市警察局霧峰分局員警將勤教與打靶訓練畫面傳給外籍女友，更PO上社群軟體「抖音」，被質疑洩密疑慮；霧峰警分局18日澄清，影片中的員警臂章編號為「14」開頭，但霧峰分局編號為「8」開頭，應屬編號開頭為「14」的和平分局之員警。

網路社群「社會事新聞影音」近日流傳1段員警打靶訓練的影片，內文指出「疑台中霧峰分局國光派出所編號14xxx某員警，將上班勤教狀況和打靶訓練的影片外傳給外籍女友PO網炫耀，還有與女友合照的放閃照片，被網友質疑有洩密之嫌，且抖音是被行政院規範禁止公務人員使用的平台」。

對此，霧峰警分局18日澄清，經查，影片中員警打靶訓練場所是「梅子戰鬥訓練」內，不過，影片中員警臂章編號為「14」開頭，與霧峰分局員警臂章編號開頭「8」不同，影片中員警應屬編號開頭為「14」的和平分局之員警。警方並強調，經查「社會事新聞影音」中畫面為有心人士移花接木後製的影片，與國光派出所無直接關係。