雙溪消防訓練用地都市計畫變更案昨（16）日在新北市都委會審議通過，新北市府指出，此用地配合新北市消防局充實山域及水域消防救災訓練，將雙溪消防分隊廳舍南側國有土地，規畫作為水域搜救及空拍機訓練等場地，將續提內政部審議，興建工程預計2025年完工。

計畫審議科科長許仁成指出，雙溪地區溪流與丘陵眾多，假日觀光客絡繹不絕，車輛川流不息，近年也發生多起重大傷亡，市府為此規畫訓練用地計畫，提供消防水域搜救訓練場地、水域空拍機訓練場地、車體破壞訓練場地及消防車長距離佈線訓練場地等4種訓練場地。

許仁成說，訓練場地完成後將以服務雙溪地區為主，並排定每月1場次第六救災救護大隊警消人員常年訓練、每月2場次所屬中隊組合訓練、每月1場次所屬義消訓練，訓練內容有火災搶救、救災車輛操作等，預計16368人受惠。

城鄉局長黃國峰表示，近年來複合性災害層出不窮，新北市府致力於充實各分隊各式消防車輛與救災器材設備，以因應現代救災需求，例如2022年通過都更計畫後即開始興建的雙溪消防分隊，預計今年完工及啟用。