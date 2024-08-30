新北河濱公園幅員遼闊面積高達1382公頃，新北市2000年開始有保全駐點於新北河濱公園，今年初增加2哨點到目前共53個保全崗哨。委外保全有約160名輪流值班。除有防汛待命外，原則每日每2個小時巡邏負責區域1次並打卡拍照上傳園區現況於工作群組。

高灘處長張修銘表示，園區保全24小時全年無休守護河濱，除了日常的巡邏、防汛整備、違規攤販勸離外，亦發揮力量成功幫助民眾，如今年6月日籍阿嬤在河濱公園散步時，突然身體不適，2位黃姓保全人員發現阿嬤狀況，協助阿嬤安全到家；7月楊姓保全發現岸邊有少女哭泣，上前關心時，不料少女突然墜河，該名保全迅速反應拋下救生圈及通報警消人員，成功救起少女避免憾事發生。

張修銘補充說明，今年至8月底，共有10位保全人員展現熱忱服務民眾的積極態度，守護新北河濱公園安全有功，表現出色隨機應變能力，在緊急情況下積極應對，深受民眾及同仁贊同與肯定。為鼓勵保全人員表現，高灘處特別公開頒獎表揚並致謝。

市民朋友在河濱公園散步休憩時，有緊急需求除撥打110、119電話外，可向保全人員尋求協助，崗哨亦張貼保全人員的緊急聯絡電話，可聯繫保全人員協助。但因保全巡邏範圍廣，呼籲民眾發揮同理心，耐心等待保全的到來及協助，共同維護新北市河濱公園的安全及良好品質。

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