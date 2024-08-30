大貓熊「圓圓」30日邁入20歲！台北市立動物園此次特別以「20」歲為主題發想製作「生日蛋糕」，包含圓圓喜歡的鳳梨、葡萄等，歡慶20歲生日快樂。動物園發言人曹先紹說，此次保育人員絞盡腦汁，特別設計依圓圓所需營養的健康蛋糕，希望圓圓在民眾的祝福聲和保育員的陪伴下邁向「熊生」里程碑。

動物園長諶亦聰回憶，「圓圓」跟「團團」是在2008年來到台北，當時年僅4歲，轉眼間已迎來20歲生日，這幾年稱職擔起保育大使的身份，讓民眾更願意參與推廣活動，並延伸關注其他同為瀕危的物種。

動物園解釋，因為大熊貓是食性專一的物種，同仁都費盡心力的學習與呵護，從日常照養管理的飲食調配到遊戲活動的設施全都一手包辦，並在獸醫和專家努力下，最後迎來大貓熊寶寶「圓仔」與「圓寶」的到來，但因「圓圓」已邁向老齡，保育員需更加關注大貓熊「圓圓」的健康情形和活動力。

台北市立動物園發言人曹先紹則介紹，此次生日蛋糕保育人員絞盡腦汁，特別設計依圓圓所需營養的健康蛋糕，並運用冰塊做造型，中間放滿圓圓喜歡的水果，但像是圓圓喜歡的葡萄就不能給多，因為台灣的農產品甜度都蠻高，受訪期間更秀出民眾親手製作的圓圓相關產品，展示大眾對於大貓熊的喜愛。