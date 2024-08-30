合庫金2024年上半年合併淨收益320.6億元、年增5.66％，歸屬母公司稅後淨利100.96億元、年增5.99％，均創同期新高，每股盈餘0.66元。年化平均資產報酬率（ROA）0.43％、淨值報酬率（ROE）8.38％，資本適足率117.88％，雙重槓桿比率119.35％。

其中，核心子公司合庫銀上半年淨收益280.86億元、年增8.05％，主因業務動能增溫帶動手續費淨收益57.57億元、年增達71.8％，金融商品淨收益60.38億元、年增29.23％，抵銷利息淨收益衰退，配合呆帳提存減少21.97％，使稅後淨利101.14億元、年增12.87％。

合庫銀上半年總放款餘額年增7.7％、總存款餘額成長6.8％，存放比「雙升」至73.96％，主要受惠個人、大型企業、政府及公營事業放款增加。不過，全行利差1.035％，較首季1.033％略升、低於去年同期1.209％，淨利差0.654％，低於首季0.655％及去年同期0.797％。

不過，合庫銀上半年逾放比降回0.18％的歷年低點，呆帳覆蓋率594.9％，資產品質維持穩健。第一類資本比率及資本適足率達12.51％及14.54％，符合金管會訂定系統性重要銀行（D-SIBs）今年底內部管理資本要求的12％及14％標準。

展望今年全球及台灣景氣，合庫金指出，上半年全球經濟整體表現優於預期，且成長動能逐漸恢復疫前水準，預期下半年表現應會較上半年小幅改善，但有較多不確定因素，包括主要國家貨幣政策、中東地緣政治、美國總統大選等，對此仍要審慎因應。

台灣方面，上半年經濟表現遠優於預期，下半年在全球景氣穩健成長、部分產業回補庫存意願提高，配合AI等新興應用商機、消費電子備貨旺季將至，有助出口成長動能延續，但成長動能來自特定產業、並非全面性復甦，成長狀況較不平均，需觀察不確定因素後續影響。

對於下半年股債市投資策略，合庫金表示，因不確定因素仍多、通膨隱憂仍在，對股市維持審慎布局，選擇營運穩健、配息能力績優股分批建置，並善用期貨避險工具降低波動風險。債市則動態調整布局、慎選標的並整體控管持有期間，以衡平收益及利率風險。

股債市評價損益方面，合庫金表示上半年債券評價損失增加、台股評價利益增加，整體狀況與去年底相差不大。而上半年換匯收益（SWAP）約60億元、表現大致持穩，雖然9月聯準會降息將壓抑獲利空間，但預期全年將介於75～90億元間，仍有機會與去年90億元相當。

海外分行獲利展望方面，合庫金表示中國大陸整體經濟仍不樂觀，對此持續積極管控曝險額度，下半年以持平看待。柬埔寨在疫後不動產市況低迷，且跟中國大陸連結度較深，預期下半年仍無法脫離不動產低迷泥沼，目前維持穩健保守態勢、傾向提升整體品質觀察。

而香港雖與中國大陸連結度亦較高，但由於具有不同管理面向、與中國大陸經濟體不同，上半年台資銀行在香港獲利表現亮麗，下半年在降息激勵下，合庫預期有機會拉抬展望動能，認為獲利表現有再向上趨勢。