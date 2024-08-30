高雄市長陳其邁今日帶著高雄最萌吉祥物高雄熊驚喜現身，參與茄萣國小113學年度迎新活動。（林雅惠攝）

為迎接高雄市國小新生入學，高雄市長陳其邁30日與羅達生、李懷仁與林欽榮三位副市長分別走訪茄萣國小、橋頭國小、三民國小、五福國小及鳳陽國小關心學生到校情形，並祝福小一新生快樂迎接人生新階段，也藉此行向親師生宣導登革熱與腸病毒防疫措施，讓防疫觀念落實於校園。

陳其邁今日偕教育局長吳立森等人，首站到達茄萣國小，帶著高雄最萌吉祥物高雄熊驚喜現身，參與113學年度迎新活動，並指派高雄熊執行「熊出沒走跳校園」巡迴計畫，同時邀請高雄熊擔任校園防疫大使，市長也送上高雄熊貼紙給全體學生作為開學禮物。

高雄熊於開場帶來暖場舞，台上台下小朋友也一起熱情舞動開心迎接新學期，隨後，陳其邁除了邀請高雄熊擔任校園防疫大使，也指派高雄熊執行「熊出沒走跳校園」巡迴計畫，高雄熊熱情接受挑戰，將從茄萣國小出發巡迴計畫，規劃於下半年巡迴高市小學，廣為宣傳高雄熊主題歌曲及舞蹈，為學生注入不一樣的學習體驗。

針對偏鄉學校是否受少子化影響，未來恐會出現沒母校可以返校情形，陳其邁說，茄萣國小大概有600位的學生，可以說是在茄萣地區相當重要的一所小學，對於偏鄉學校，因為少子化的原因，在學校不管是減班，或者是其他的併校，都有一定的標準作業程序，就按照相關的規定來做處理。

陳其邁指出，市府還是希望能夠更普及的讓包括幼兒園到小學，高雄市小朋友都能夠受到最好的照顧，還是以學生的就學權利為主，能夠不減校當然就不減校或是減班。