一名房東近日帶女性租客看房時，意外在房子內找到針孔偷拍攝影器材，讓房東當場報警自清，經過警方追查後發現，房屋內總共被裝了3個鏡頭，且罪魁禍首竟是前租客，房東將事情都處理好後決定上網分享過程，崩潰說差點跳到黃河也洗不清。

一名房東在臉書「房東互助會」表示，近日帶一位女生看房子，因為他有在臥室安裝氛圍燈的關係，對方把燈關掉體驗了一下實際效果，結果透過手機拍攝時發現會被煙霧感應器閃爍的訊號燈影響，詢問是否可以暫時切掉，但這一問題讓房東當場愣住，原來他怕房客偷偷抽菸，煙霧感應器偵測到會發出警報，甚至進行報警，因此早就將感應器斷電，不應該有閃爍的燈號才對。

原PO透露，拆除煙霧感應器外殼後，在其中發現針孔攝像頭，讓他當下馬上報警處理，而雖然上任房客稱自己完全不知情，但警方卻在其手機內發現針孔偷拍的傳輸畫面，且對方還分別在臥室、客廳及廁所共裝設了3個鏡頭。

「難道以後退租了還要找高科技去掃描嗎？」原PO傻眼說，若這位女租客是在入住一段時間後才發現有針孔鏡頭，那他就真的跳到黃河都洗不清了，因此決定分享整件事的過程，提醒其他房東與租客小心。

原PO也分享，在關燈、無光源的環境下，容易被肉眼略過的閃爍紅燈，會很輕易地被手機鏡頭捕捉到，完全不需要拍照或錄影，只要打開手機照相機並用鏡頭掃視整個房間，即可發現有問題的地方。

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