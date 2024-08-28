一名女網友日前分享，在內湖租了一間只限女生的雅房，但一名房客搬走後，近日隔壁房卻傳出有A片的呻吟聲，一看竟是個白髮裸男在看片，推斷那人就是房東，因為只有房東有鑰匙，還想起房東曾經傳給她裸女照，嚇傻直呼「我該怎麼辦？」貼文PO出後，一票網友都強列建議趕快逃。

原PO日前在Dcard發文，租了一間位在內湖限女生住的雅房，房東還強調為了安全，不能帶男生進來，平時大家共用廁所，與房客很少碰面，但最近她要出國，正在收行李，突然聽見有A片的聲音，接著隔壁房傳出有男性的咳嗽聲，於是去看一下是誰，結果居然是一個頭髮花白的裸男，立刻嚇傻。

原PO表示，推斷那個白髮裸男應該是房東，因為自從隔壁房的房客搬走後，房間就上鎖，能進去的只有房東，更想起房東之前有傳過一次裸女圖給她，她以為是傳錯，當作沒發生，現在想來讓她害怕「我該怎麼辦，腦袋有點空白 」。

貼文曝光後，網友紛紛留言：「這就是限女的後果」、「真的太噁！還傳裸女，根本無聊當有趣」、「要小心有沒有被裝針孔」、「傳裸女圖給妳已經是性騷擾了，不知道接下來還會做什麼？趕快逃啊」、「之前有認識的人去租屋，直接變成房東砲友，限女不是沒原因的」。

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