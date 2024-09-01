總統府日前公布大法官提名名單，司法院副院長被提名人姚立明，曾助政治素人柯文哲成功入主台北市，但2024年總統大選時，擔任賴清德陣營的競總主委，從賴競總主委一躍成司法院副院長，成為外界爭論話題。國民黨台北市議員李柏毅對此推測，賴清德提名姚立明是「一魚三吃」的做法。

「不是酬庸，仇恨比較多」李柏毅8月30日在《57爆新聞》中推測，賴清德提名姚立明是一個「一魚三吃」的做法，第一魚，姚立明雖沒有實務經驗，還是讓他做副院長，代表還人情；第二魚，想要分化藍白問題，姚氏大柯黑，目前起來民眾黨立委應該是不會同意該人事案，那國民黨該不該同意？「說不定想利用此讓藍白不合作」。

至於第三魚，李柏毅舉交通部長陳世凱為例，政務官不用立院人事權，那整個國家多的是位置，可以名正言順地去當官，卻把姚立明丟到需要立法院同意的位置？他並認為「這是非常好笑，尤其民進黨現在是國會少數」。

不過，副總統蕭美琴30日主持「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」時，介紹姚立明時提到，他現任財團法人國會觀察文教基金會董事長，德國畢勒佛大學法學博士，在德國求學期間，專研憲法理論，曾在國立中山大學、中國文化大學教授與憲法相關的課程，長達二十多年。

另外，姚立明長期關注台灣民主發展，撰文剖析時政，對憲政體制、政黨政治及國會運作等有深刻且豐富的論述，曾任中華民國憲法學會理事，積極參與李登輝前總統所推動的憲政改革工作，他也曾擔任立法委員，熟稔政府體制，眾所皆知的是，富有真知灼見且公正不阿，因而成為跨越不同黨派的政治意見領袖，擅長運用深入淺出之表述，與社會各界進行溝通。