台北地檢署前聚集上百名小草。（李文正攝）

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，台北地院最快今（1日）下午召開羈押庭，而台北地檢署門口聚集超過百名「小草」，舉標語「綠色恐怖、民主退步」抗議，轄區中正一警分局今早10時5分第一次舉牌警告，分局長張嘉煌表示，自昨天晚上已對活動主持人李逸明實施2次書面勸導，但李仍持續動員舉辦活動，認定為違法行為。

張嘉煌表示，目前規劃100名警力，後續將是現場狀況，由松山警分局、北投警分局增加警力，目前規劃最多330名警力，分別在北院的大門口以及台筆地減數，警方強調，為免引發抗爭，原則採柔性處理，如有脫序行為則依法究辦。

台北地檢署前聚集上百名小草。（李文正攝）

中正一警分局表示，北地檢署前舉辦活動，因活動舉辦地點屬集會遊行法第6條所列之禁制區範圍，除經禁制區主管機關核准外，無法依規定申請集會，依據「偶發性及緊急性集會遊行處理原則」及「公民與政治權利國際公約」之精神，警方尊重群眾表達言論之自由。

★未經判決確定，應推定為無罪。