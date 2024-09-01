彭振聲返北院等羈押庭 連兩夜聲押累癱狂嘔「送醫3.5小時」

民眾黨主席柯文哲、北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押，北院晚間8時召開聲押庭。但年紀70歲的彭振聲，在閱卷時感到身體不適，北院緊急送和平醫院檢查，歷經3個半小時，彭身體情況好轉，但走路仍稍有不穩，不過彭表示可以開始律見，已被帶至法庭與律師律見中，北院排定他第一個訊問。對此，前立委沈富雄1日就表示，「我做一生醫生，沒看過男人會吐」，引發討論。

沈富雄1日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「彭振聲現在的突發病況，嘔吐發生在一個成年的男人的情況下，我都很少見，通常都是小孩跟女人，男人幾乎不吐的」，沈富雄接著說，「彭振聲今天是吃了藥，不舒服然後吐了，送去醫院沒事了」。

沈富雄最後也坦言，「彭振聲雖然比以前消瘦，但他的病況是不影響今天晚上法院的進行，我做一生醫生，沒看過男人會吐」。

★未經判決確定，應推定為無罪。