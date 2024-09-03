苗栗一名田姓男子，日前與家人到外地旅遊，在一處公園遊玩時，抱著年僅2歲半的兒子下階梯，因重心不穩而不慎跌倒，摔斷左腳脛骨及腓骨，田某返回苗栗縣住處，就近前往部立苗栗醫院就醫，並接受輔助性高壓氧治療，使手術傷口邊緣新皮膚生長更好，加速了傷口癒合，整體狀況非常良好，順利出院。

田姓男子是在旅程中在一處公園遊玩時，抱著年僅2歲半的兒子下階梯，因重心不穩而不慎跌倒，田某護兒心切沒有鬆手，直接重摔倒地無法起身，隨即被送往當地醫院掛急診，初步診斷發現可能是左腳脛骨及腓骨骨折，經在骨折處使用護木固定，為了就近治療，田某轉送至部立苗栗醫院治療。

田姓骨折病人（中）經高壓氧治療後，縮短住院日期、復原佳，開心與高壓中心人員合影。（部立苗栗醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

經部苗X光檢查證實其左腳腓骨為閉鎖型骨折，部苗骨科醫師汪家成評估、說明後，傷患同意接受行鎖定式內固定手術，並接受輔助性高壓氧治療。藉由高壓氧介入治療，使手術傷口邊緣新皮膚生長更好，加速了傷口癒合，整體狀況非常良好，順利出院。

田某出院時表示，當初骨折受傷導致左腳踝腫脹嚴重並擴及小腿及腳盤，幾乎無法活動，曾讓自己和家人相當擔憂，幸好在高壓氧治療幫助下，有效改善患肢腫脹、疼痛消失，靈活度大幅增加，原本需4至6週才能消退的腫脹和疼痛縮短至1週，也明顯加速了傷口癒合，不到2週時間就可拆除縫線，目前已可以獨立使用腋下拐杖活動，相信有助於儘早返回工作崗位。

田某並開心說明，接受高壓氧治療後，意外發現以往失眠的困擾也獲得改善，明顯感受到較容易入睡、睡眠品質變好。此外，高壓氧中心治療人員非常親切、細心指導注意事項，整個治療過程都在高壓氧艙體旁隨時注意治療狀況，讓人感到非常安心，再次感謝部苗醫療團隊的用心照護。

汪家成表示，術後肢體腫脹通常會持續4至6週，主要原因是周邊血液循環受損，可能是血管直接傷害或軟組織受傷腫脹造成的血管外在壓迫所致。因此，術後儘快使用高壓氧治療，可幫助氧氣進入受損組織，促進神經修復、改善水腫，並建立更好的周邊血液循環及組織新生，從而縮短受傷或手術後的傷口和組織修復時間。

汪家成指出，高壓氧治療已有百年以上歷史，其治療安全性高，是輔助傳統治療不可或缺的利器。隨著研發進步，高壓氧治療應用範圍不斷擴大，不僅可治療疾病，也有助於強身健體、調整生活來延緩老化，近年讓人更廣泛認識的，就是治療新冠肺炎的後遺症。汪醫師也說明，若有癲癇、慢性阻塞性肺氣腫、自發性氣胸、氣喘等疾病或症狀者，則不適合高壓氧治療。

部苗院長徐國芳表示，為了提供病人優質且多元的醫療照護，部苗於2022年成立「高壓氧治療中心」，採用美國原裝進口的單人型全透明式高壓氧艙，由多位高壓氧治療專科醫師及具有內、外科經驗的高壓氧技術人員組成，提供舒適、安全的治療環境和優質高壓氧治療服務。