今年台灣文化創意博覽會首度移師台南舉辦，官方以活動吉祥物「巷仔Niau（貓）」，打造8隻巨型充氣吉祥物，吸引許多人朝聖，隨著活動閉幕後，台南市政府進行後續的展出規畫，因這次活動展區集中在溪南地區，不少溪北地區的民眾盼爭取展出機會；市府文化局表示，後續展出地點仍在討論中，會做通盤考量，發揮最大效益。

根據市府文化局統計，為期10天的文博會，湧入超過62萬人參觀，打破去年紀錄，不過這次展區都在溪南地區，包括北區321巷藝術聚落、東區西竹圍之丘文創園區、南區藍晒圖文創園區及歸仁區大台南會展中心等地。

以活動中的8隻大型吉祥物「巷仔Niau（貓）」為例，分別座落安平區安平古堡、南區水交社文化園區、東區西竹圍之丘文創園區、北區321巷藝術聚落、中西區孔廟、南區藍晒圖文創園區、山上區山上花園水道博物館和新營區民治市政中心。

溪北地區的市議員王宣貿說，今年「紅球計畫」來台南，展場幾乎在溪南地區、沒有在溪北地區，這次文博會的展區也集中在溪南，雖然參觀人潮締造新高，但對於溪北的民眾卻很「無感」，文博會閉幕後，吉祥物如能留下來延續，或移師到其他地方展出，可以為地方觀光加分。

王宣貿認為，以鹽水區來說，包含武廟、橋南老街都是適合設置吉祥物的地點，白河區關子嶺、東山區碧軒寺也都很適合，或是一次全部8隻同一個地點展區，一定很壯觀。