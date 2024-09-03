金沙鹹蛋黃與萬丹紅豆牛奶二種口味雙拼，在沁涼中感受蛋黃酥內餡風味層次。（PASTAIO提供）
金沙鹹蛋黃與萬丹紅豆牛奶二種口味雙拼，在沁涼中感受蛋黃酥內餡風味層次。（PASTAIO提供）

知名義式料理PASTAIO，於9月14日至9月22日，推出創意義式冰淇淋中秋限定口味「解構蛋黃酥」，甜點師由蛋黃酥內餡中，由烏豆沙包覆鹹蛋黃做發想，金沙鹹蛋黃義式冰淇淋，以蛋黃為基底，揉合鹹蛋黃的濃醇溫潤與獨特香氣；萬丹紅豆義式冰淇淋，則以牛奶搭配蜜紅豆、紅豆泥，吃得到紅豆牛奶冰的甜蜜古早味。以金沙鹹蛋黃與萬丹紅豆牛奶二種口味雙拼，在沁涼中感受蛋黃酥內餡風味層次，即使是冰淇淋，也能在香濃金沙與綿密紅豆的鹹甜交織中有吃月餅的感覺。

海邊走走攜傅星翰打造最潮中秋禮盒 義式聖代祭銅板價寵客
好驚人！宝泉中秋檔期「這個產品」每年銷量超過42棟101大樓高度
中秋禮盒創意新品！節慶限定25公分柚子蜜樂酥、流芯蛋黃酥搶先吃
#蛋黃酥 #義式冰淇淋 #鹹蛋黃 #金沙 #月餅
樂齡幸福情報站 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光