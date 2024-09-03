金沙鹹蛋黃與萬丹紅豆牛奶二種口味雙拼，在沁涼中感受蛋黃酥內餡風味層次。（PASTAIO提供）

知名義式料理PASTAIO，於9月14日至9月22日，推出創意義式冰淇淋中秋限定口味「解構蛋黃酥」，甜點師由蛋黃酥內餡中，由烏豆沙包覆鹹蛋黃做發想，金沙鹹蛋黃義式冰淇淋，以蛋黃為基底，揉合鹹蛋黃的濃醇溫潤與獨特香氣；萬丹紅豆義式冰淇淋，則以牛奶搭配蜜紅豆、紅豆泥，吃得到紅豆牛奶冰的甜蜜古早味。以金沙鹹蛋黃與萬丹紅豆牛奶二種口味雙拼，在沁涼中感受蛋黃酥內餡風味層次，即使是冰淇淋，也能在香濃金沙與綿密紅豆的鹹甜交織中有吃月餅的感覺。