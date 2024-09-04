空軍防空暨飛彈第631營王姓中士於前年國慶日時，不滿遭陳姓值星士質問為何沒有協助餐廳整理，雙方爆發口角，王徒手推陳腰部導致背部撞到媒體櫃把手受傷；高雄地院審酌王男賠償13萬6000元和解，依對長官施暴脅迫罪判6月、緩刑2年。

判決指出，時任駐連江縣東引鄉的空軍防空暨飛彈第631營第2連王姓中士，於前年10月10日遭擔任值星士的陳姓上士質問，為何餐後為何沒有協助餐廳整理，2人就在副連長門口外發生口角，王男竟推了陳姓上士腰部，導致他往後跌進副連長室，背部撞擊移動式儲存媒體櫃把手，右背部受有2處挫傷，經同連值星官葉姓中尉見狀，向上回報。

高雄地檢偵查時，王姓中士坦承犯行，檢方認為王男嚴重破壞軍紀，傷害軍隊士氣及整體戰力，間接造成國防安全負面影響，請法院從重量刑。

高雄地方法院審理時，王男坦承犯行，並與陳姓以13萬6000元達成調解，考量他僅因細故就動手，危害軍紀並損及部隊團結，更破壞部隊長官領導威信，依犯陸海空軍刑法第49條第1項對於長官施強暴罪，處有期徒刑6月。緩刑2年。可上訴。