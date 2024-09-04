離譜！海軍中校帶隊 2艦隊9軍士官靠泊基隆 上岸豪賭遭活逮(戴志揚翻攝)

基隆市警察局昨(3日)前往義二路一處非法麻將賭場攻堅，現場逮捕52名賭客，未料清查身分後，竟發現賭客中驚見10名軍、士官，其中有9名海軍及1名陸軍，官階最高竟是海軍中校。據了解，這9名海軍軍士官分屬不同艦隊，均在艦上服役，趁著93軍人節休假靠泊基隆港時上岸豪賭，目前軍方已介入調查。

根據了解，現場的10名軍士官，其中9名分屬在馬公及蘇澳艦隊，雖然偶爾會因任務靠泊基隆，但是為何會對基隆賭場如此熟悉，不排除友人牽線，由於案情特殊，引起軍方關注。外傳賭場負責人還是退休警察，目前警方正在深入調查。

根據調查，基隆市義二路上一家表面合法的麻將館，去年即被警方查獲涉經營賭博，近期基隆市警方又接獲情資，報請檢察官指揮成立專案小組，在長達約一個月埋伏、蒐集相關跡證後，向基隆地方法院聲請搜索票獲准，於3日喬裝賭客入內蒐證，俟時機成熟後表明身分，成功一舉查獲疑似麻將賭場。

現場查扣麻將13副、牌尺52支、搬風13顆、積分卡6批、撲克牌9副、現金新臺幣11萬1,200元、打牌將數銷售單100張等證物。相關事證尚清查釐清中。

警方呼籲市民，無論是合法娛樂還是其他活動，切勿參與任何形式的非法賭博，以免觸犯法律並造成不必要的損失，警方也將繼續加強對非法賭博活動的打擊力度，保護市民的合法權益。