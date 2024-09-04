新北市新聞局推出「新北影響力」品牌，以「新北影響力」系列影片製播案，參加由財團法人公共關係基金會辦理的「2024傑出公關獎」，榮獲「政府政策溝通獎-傑出獎」殊榮。

競賽評審評定，「新北影響力」整合地方特色人物與聯合國ESGs永續發展目標，透過影像累積行政部門在公眾形象的影響力，以自媒體與實體活動的結合，傳遞以人為本的治理理念，建立好的品牌印象，開創以人為核心的政策溝通新模式。

新聞局長李利貞表示，「新北影響力」系列影片，記錄深耕新北市、具影響力的人物，透過他們動人的生命故事，傳遞各項永續價值，這次有幸入圍並獲獎，代表新北市長期以來致力傳達的永續價值和正向影響力受到肯定。

新聞局表示，「新北影響力」品牌今年以「The Power of Infinity」為主題，強調影響力可以創造無限可能，將在每周五於「我的新北市」臉書粉絲專頁上架人物影片。