警方在2人身上分別查獲詐欺犯罪時所用的手機，另在其身上查獲愷他命、K盤等贓證物，全案以詐欺、毒品罪嫌，將2人移送偵辦。（大甲警分局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方掌握中部地區大型詐騙集團，該成員誆稱「熱門股」並偽造交割憑證交予被害人、索取100萬元得手，大甲警分局日前於大甲地區查緝來自雲林2名老少詐欺車手，涉嫌1個騙、1個出面取款，最後都被警方逮捕，2車手另持有愷他命毒品，全案以詐欺、毒品罪嫌，將2人移送偵辦。

大甲警分局指出，28歲巫姓男子及66歲洪姓男子為詐團成員，2人從雲林搭乘高鐵到大甲區再搭乘計程車抵達指定的大甲體育場旁便利商店，當時洪嫌下計程車進入超商內，確認林姓被害人身分後，再將偽造的股票交割憑證交給林，當場收取100萬元現金。

警方指出，偽造股票交割憑證、粗糙爛製，還向林姓被害人取款，當時洪嫌正慶幸輕鬆得手百萬現金，殊不知警方全程蒐證其犯罪過程，隨即走出超商準備將錢轉交給在計程車上等候的巫嫌時，警方見時機成熟，一擁而上，當場將2嫌逮捕。

大甲警分局長謝建國指出，警方在2人身上分別查獲詐欺犯罪時所用的手機，另在其身上查獲愷他命、K盤等贓證物，車手偽造身分和虛假信息，以投資股票保證獲利爲幌，騙取受害者財物，警方將溯源追查其詐團組織。另假股票為詐騙手法盛行，台灣證券交易所成立「反詐騙聯防行動專區」，提醒勿受騙上當。