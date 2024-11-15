自嘻哈團體「大嘴巴」出道的懷秋，今年在電影《角頭-大橋頭》中化身反派「蠍子哥」，讓觀眾為之驚艷，15日出席咖啡活動，他雖遺憾沒能入圍金馬獎，坦言當下沒收到通知時，確實有小難過，但也已看開，還很開心被點名是遺珠，「獎項這種本來就是很難講，有可能演一輩子戲都不會入圍」，當然不忘傳訊息恭喜同片入圍男配角的施名帥。

近年包括Energy等不少團體重組，懷秋對於大嘴巴合體也是樂見其成，「我們4個人私下都有見面，有機會坐下來聊的話，我當然不排斥」，但他笑說因為很久沒跳舞了，最近甚至被醫生說膝蓋退化，「軟骨鈣化，變比較硬，摸到會有刺痛感」，因此建議他開刀，不過他目前如果不舒服都是先打止痛藥，「學會如何共存，開刀的話可能會再評估看看」。

懷秋對於大嘴巴合體樂見其成。（品牌提供）

而近年闖蕩戲劇圈相當成功的隊友薛仕凌也有參與話題十足的台劇《影后》，「我有聽說大家表現都很好，給我一個禮拜，我會趕快看完」，但被問及是否會想要和薛仕凌在影視作品中也合作、切磋一下演技，他歪頭笑說「一起拍同一部戲好像是很奇怪的經驗，台上唱歌或是錄音可以很自然啦，但戲劇方面感覺應該會很新鮮」。