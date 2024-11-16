民眾黨主席柯文哲日前遭資深媒體人璩美鳳指控性騷，引發外界熱議，民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年更指控，民眾黨立院黨團主任陳智菡曾被柯當眾品頭論足，但相關內容遭陳駁斥，對此，前立委郭正亮認為，民眾黨爭議連環爆、不斷發生前黨員跳出來放話的狀況，原因是出在黨內沒有整合好、對一些重大問題懸而未決。

林冠年日前指稱，柯文哲過去經常在辦公室撩妹，陳智菡曾被柯當眾品頭論足、說一些難聽的話，對於相關指控，陳昨（15）日受訪回嗆，林莫須有的指控已傷害到她的家庭與柯，她更質疑，林的行為是在挾怨報復。

郭正亮昨天在政論節目《新聞大白話》直言，民眾黨「真的滿怪的」，相較於藍綠，民眾黨是小黨，但它近期的爭議卻連環爆，不斷發生前黨員跳出來放話的狀況，如近日林冠年指稱陳智菡曾被當眾品頭論足一事。「廟已經很小了，妖風一大堆，怎麼會多到這個樣子」，郭正亮指出，自己看過許多小黨，如台聯、建國黨、時代力量等，它們並不會像現在的民眾黨般爭議連環爆。

節目主持人錢怡君詢問，最近的狀況是民眾黨要滅亡的跡象嗎？郭正亮則認為，問題出在黨內沒有整合好、對一些重大問題懸而未決，在外界不斷追問的情況下，就出現兩股勢力在爭奪話語權的情況，如對於作為黨主席的柯文哲該請假，還是黨主席要改選，民眾黨內就有許多不同意見。

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