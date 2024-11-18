全台有200多萬名糖尿病患者。家醫科醫師魏士航表示，多數人知道，可透過飲食、運動和藥物來控制血糖，但很多研究發現與血糖密切相關的「壓力」，卻常常被忽略，提醒紓壓治療，也能有助於控制血糖，顯著降低糖化血色素。

魏士航在臉書粉專PO文指出，隨著飲食習慣改變，糖尿病的發病率在迅速上升，但一個與血糖密切相關的影響因素「壓力」，卻常被忽視，許多研究已經證實壓力和血糖之間有顯著關聯。

魏士航指出，《Diabetes Care》期刊上發表了一項大型研究，顯示壓力經驗與第2型糖尿病的診斷有關。最近一項長達6年的研究結果指出，糖尿病患者中起床時皮質醇（壓力荷爾蒙）的增加、皮質醇總量的上升以及晝夜皮質醇節律的減弱，都與空腹血糖的顯著增加相關。

魏士航指出，壓力對血糖的影響，主要通過壓力反應系統（HPA軸）中皮質醇的分泌失調來產生。以下是其中的6個機制。

■皮質醇增加促使β細胞增生並分泌更多胰島素：這可能導致高胰島素血症，長期下來會損害β細胞功能。

■皮質醇降低細胞膜上葡萄糖轉運蛋白（GLUT-4）的數量：這會引起胰島素抵抗，使得細胞難以吸收葡萄糖。

■皮質醇刺激肝臟的糖質新生作用：它利用周邊組織的蛋白質或乳酸產生葡萄糖，進一步釋放到血液中，使血糖升高。

■皮質醇促進內臟脂肪堆積：內臟脂肪容易引發慢性炎症，並增加第2型糖尿病的風險。

■慢性壓力增加氧化壓力，損害粒線體功能：這會抑制β細胞的胰島素分泌，加劇胰島素抵抗和血糖代謝失衡。

■長期壓力導致慢性發炎：這會增加促炎性細胞因子（如IL-6和TNF-α）的分泌，進一步惡化胰島素抵抗。

魏士航表示，除了飲食、運動和藥物控制外，壓力對血糖影響也是非常重要的。研究發現，紓壓治療能有效幫助患者控制血糖，顯著降低糖化血色素。因此，我們也應該在日常生活中重視壓力管理，不僅有助於糖尿病的控制，對於提升整體健康狀況也會有很大的幫助。