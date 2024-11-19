機器狗以NVIDIA Jetson Orin邊緣運算設備為核心，搭載優必達量身打造的大型語言模型UbiGPT。該模型基於超過300億字的語料庫進行訓練，具備深度理解與精確回應的能力。此外，機器狗整合檢索增強生成（RAG）技術，可即時搜尋資料並生成智慧回應，滿足使用者需求。

使用者僅需語音指令即可與機器狗自然互動，例如下達「趴下」、「握手」或「尋找物品」等指令，機器狗能迅速理解並執行。不僅如此，其語言與物體辨識能力更可應用於陪伴助手、物品尋找、偵測與運送等專業領域，展現極大潛力。

優必達的大型語言模型由友崴超算中心提供運算支援，該中心擁有45PFlops的強大運算能力，於11月名列全球Top 500超算中心前25名，同時為亞洲最大綠能AI運算中心。這為語言模型技術的精確度與反應速度提供了堅實基礎。

展會中，AI虛擬人「優必醬」以華碩展位導覽員的身份亮相，身穿華碩專屬服裝，透過自然語言為參觀者介紹展場資訊。訪客還可掃描QR Code與優必醬合影，增添趣味與互動體驗。

此次AI機器狗與虛擬人的聯袂登場，標誌著華碩與優必達在AI應用領域的重大突破。不僅能協助企業提升運營效率，更為零售、教育及多語言場景等開拓了廣闊的應用前景，成為AI技術商業價值的新典範。