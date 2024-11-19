台64線中和路段上午發生3車追撞事故。（警方提供）

今（19）日上午7時40分許新北市中和區台64線23.9公里處發生3車追撞事故，45歲李姓女子駕駛自小客車變換車道時，不慎追撞42歲鄭姓男子駕駛的自小客車，造成鄭男車輛左偏，再遭後方35歲陳姓男子駕駛的自小客車追撞。

車禍造成3人受傷，鄭男右腳擦挫傷，車上乘客則頸部扭傷，陳男則是雙手手掌割傷。轄區中和警分局獲報派員到場，對3名駕駛執行酒測，均無酒駕情形，現場依規定繪製現場圖、攝影照片及調閱監視器畫面，還原事發經過，釐清肇事責任。